Helikopterstyrt er sket i forbindelse med en musikfestival i Nordnorge, hvor deltagere flyver frem og tilbage.

Fire mennesker er omkommet, efter at en helikopter er styrtet ned udenfor byen Alta i det nordlige Norge.

- Fire personer er omkommet, én er savnet, og én bliver fløjet til universitetssygehuset i Tromsø, siger redningsleder Frode Iversen til netavisen VG.

Hovedredningssentralen Nord-Norge bekræfter oplysningerne over for norsk TV2.

En redningshelikopter og en ambulancehelikopter er kort før klokken 18 nået frem til stedet, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge på Twitter.

- De oplysninger, vi har indtil videre, indikerer, at der er seks personer i den havarerede helikopter. Sagen bliver opdateret, lød det i første omgang.

Pressevagten på centralen oplyste til VG, at der var en pilot og fem passagerer i den forulykkede helikopter.

Et øjenvidne fortæller til VG, at han ikke så selve styrtet, men at han hørte et brag. Derefter så han flammer og røg stige op fra fjeldet Skoddevarre.

Årsagen til styrtet er endnu ikke kendt.

I det område, hvor ulykken skete, finder musikfestivalen Høstsprell sted i denne weekend. En af arrangørerne bekræfter over for norsk TV2, at ulykken er sket i forbindelse med festivalen.

- Ulykken er sket nogle kilometer fra festivalen. Deltagere er blevet fløjet frem og tilbage i anledning af festivalen. Men lige nu ved vi meget lidt om ulykken, siger Stig Anton Eliassen fra Alta Event, der står bag arrangementet.

Det er en helikopter fra selskabet Helitrans, der er styrtet ned. Den er af typen Airbus 360, siger en talsmand for redningscentralen til Dagbladet.

/ritzau/NTB