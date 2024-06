Fire er indtil videre erklæret døde i forbindelse med, at to tog er stødt sammen i den tjekkiske by Pardubice.

Det oplyser det lokale katastrofeberedskab i Pardubice til tjekkisk tv ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Alena Kisiale, som er talskvinde for det lokale katastrofeberedskab, opjusterede kort før klokken 01.00 natten til torsdag dødstallet fra to til fire.

- Fire passagerer led skader, som de ikke kunne overleve, siger hun til kanalen Ceska Televize, som er Tjekkiets pendant til Danmarks Radio.

Ifølge AFP er adskillige kommet til skade i forbindelse med ulykken.

Pardubice er et knudepunkt for tjekkisk togtrafik, da den forbinder hovedstaden, Prag, med landets mere østlige egne.

Det ene tog, et passagertog, blev drevet af selskabet RegioJet.

Det oplyser Pardubice-regionens guvernør, Martin Netolický, i et opslag på det sociale medie Facebook.

- Et frontalt sammenstød mellem et RegioJet-tog og et godstog har kostet adskillige liv og kvæstet dusinvis, skriver Martin Netolický.

Det tjekkiske medie idnes.cz har delt videoer af hændelsen. På videoerne kan man se, at mindst en af passagertogets vogne er kørt af sporet.

Tjekkisk politi har også delt videoer fra stedet. Her kan man blandt andet se en lang kortege af beredskabskøretøjer og en helikopter.

Politiet har tilmed delt et billede, hvor man kan se, at en af togvognene er blevet helt mast.

Pardubice ligger i det centrale Tjekkiet, cirka en time og et kvarters kørsel øst for Prag.

Der bor cirka 90.000 mennesker i byen.

/ritzau/