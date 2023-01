Lyt til artiklen

Et dygtig pilot sørgede for, at helikopterulykken i australske Sea World ikke endte med mange flere døde.

Tre turister og en pilot mistede på tragisk vis livet, da to helikoptere mandag stødte samme i luften i Gold Coast på den australske østkyst.

Tre andre blev alvorligt kvæstede.

Helikopterne kom begge fra forlystelsesparken Sea World og sammenstødet skete tæt på parken.

Nu tyder meget på, at en meget større tragedie blev udgået.

»Det er dybt tragisk, at fire mennesker har mistet livet, og mange familier sørger her til morgen, men vi kunne have haft en langt værre situation her. Og det faktum, at den ene helikopter nåede at lande, var ret bemærkelsesværdig.«

Det siger chefen for den australske myndighed, der tager sig af transportsikkerhed, Angus Mitchell, til tv-stationen ABC News.

Han fortæller, at efterforskningen af ulykken er i fuld gang, og at billedmateriale, videoer og vidneudsagn vil være nyttige i den sammenhæng.

Sådan ser vraget af den hårdest ramte helikopter ud efter sammenstødet i australske Sea World. Foto: STRINGER Vis mere Sådan ser vraget af den hårdest ramte helikopter ud efter sammenstødet i australske Sea World. Foto: STRINGER

»Vi er stadig ved at bestemme den nøjagtige rækkefølge af hændelser, men ud fra de optagelser, vi har set, og fra de skader, vi har været vidne til, ser det ud til, at hovedrotorbladet på helikopteren, der lettede, er kollideret med det forreste cockpit på den landende cockpit på venstre side,« siger han.

Den ene helikopter tabte gearkassen og var derfor ikke i stand til at løfte sig, og maskinen styrtede til jorden.

Det lykkedes derimod den anden helikopter at lande på en sandbanke, og det er den manøvre, der nu skønnes at være lidt af en heltegerning.

ABC News har talt med John Hurt, som besøgte Sea World og blev førstehåndsvidne til tragedien.

Two Eurocopter EC 130B4 helicopters operating for Sea World Helicopters collide midair on Australia's Gold Coast. Four people have been killed and several others are in a critical condition. https://t.co/CSA8VlIbhG pic.twitter.com/zOVJqivOAM — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 2, 2023

Han forklarer, at det på et tidspunkt så ud som om, at helikopteren ville styrte direkte ind i menneskemængden.

»Vi kiggede op, og vi hørte et brag, og vi så en helikopter, som var ramt og allerede var begyndt at styrte.«

»Den anden helikopter svævede over Jelly Fish-bygningen (i forlystelsesparken, red.). Vi troede, at han ville styrte ned oven i menneskemængden, men piloten var i stand til at komme ud på sandbanken, formentlig 30 meter væk fra hvor det var sket.«

På Twitter ligger der nu flere amatøroptagelser af sammenstødet, hvor man kan se, at den ene helikopter letter, mens en anden har gang i indflyvningen. Af en eller anden grund flyver de to maskiner direkte ind i hinanden.

Der er endnu ingen meldinger om, hvad årsagen til sammenstødet er, men flere vidner fortæller, at det blæste meget i området på ulykkestidspunktet.

De dræbte er udover piloten en 36-årig australsk kvinde og et britisk ægtepar på 57 og 65 år.