Ordene fra Vladimir Putin faldt lige over fire minutter inde i den tale, han mandag aften holdt til det russiske folk.

»Det var et forsøg på at få kontrol med situationen, fordi den ikke er løst endnu,« vurderer norske Tom Røseth fra Forsvarets Stabsskole over for norsk TV 2.

Han mener videre, at den russiske præsident talte over sig og afslørede, at Wagner-gruppen stadig udgør et usikkerhedsmoment, som den russiske stat forsøger at få kontrol over.

Lørdag aften lød det ellers, at der var indgået en aftale med Wagner-leder Jevgenij Prigozjin, der med kort varsel afbrød lejesoldaternes march mod Moskva. Nærmere detaljer er ikke blevet offentliggjort.

Men Vladimir Putin sagde mandag, at Wagner-lejesoldaterne stadig står over for tre valg:

At skrive kontrakt med den russiske hær. At tage hjem. At tage til Hviderusland (hvortil Wagner-leder Jevgenij Prigozjin er blevet forvist, og hvor der angivelig allerede er ved at blive bygget lejre til grupperingen).

»Jeg gentager: Valget skal tages af hver enkelt af jer, men jeg er sikker på, at det vil være valg taget af russiske soldater, der har erkendt deres tragiske fejltagelse,« sagde Vladimir Putin.

Som Michael Koffman, direktør for russiske studier ved det amerikanske analysecenter CNA, udtrykker det i den forbindelse:

'Det er ikke slut endnu,' lyder det på Twitter.

Vladimir Putins tale blev vist på russisk tv. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putins tale blev vist på russisk tv. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

I sin tale havde Vladimir Putin i øvrigt også flere rosende ord til Wagner-soldaterne, der ellers kom inden for få hundrede kilometer af Moskva og undervejs dræbte flere russiske piloter fra hæren, da fly og helikoptere blev skudt ned (hvilket Vladimir Putin i øvrigt indirekte bekræftede i sin tale).

De blev kaldt »russiske patrioter«, og de blev takket for deres indsats i Ukraine.

Endnu et tegn på den usikkerhed, der hersker omkring de tusindvis af soldater i den uafhængige hær, mener norske Tom Røseth.

Især i forhold til deres loyalitet.

»Budskabet var til Wagner-soldaterne. Åbenbart er der i Moskva en bekymring over, hvad de kan finde på,« siger han til norske VG:

»De er jo flere tusinde og kan sammen med deres våben og træning udgøre et sikkerhedsproblem for Rusland.«

Forholdet mellem Wagner-gruppen og den russiske hær har således og ganske velkendt været særdeles anspændt, og det var ikke mindst Jevgenij Prigozjins modvilje mod at lade sine soldater skrive kontrakt med selve forsvaret, der førte til lørdagens eskalering.

Tidligere mandag kom hærlederen selv med sin første udmelding efter weekendens optrin, og her lød det, at »ingen er gået med til at skrive kontrakter med forsvarsministeriet«.

Der har ligeledes hersket tvivl om, hvorvidt Jevgenij Prigozjin ville blev retsforfulgt for sin rolle som bagmand for lørdagens væbnede oprør. Først lød det, at der var rejst sag mod ham, så lød det, at den var droppet.

Mandag sagde Vladimir Putin så i sin tale, at »organisatorerne« ville blive stillet for retten. Tirsdag meddeler sikkerhedstjenesten FSB dog, at ingen vil blive sigtet. Læs mere om det her

I alt talte Vladimir Putin mandag aften i fem minutter og 12 sekunder.