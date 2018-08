En halv million flygtningebørn flere end for et år siden har ikke adgang til skole, viser ny rapport.

København. Fire millioner flygtningebørn i skolealderen går ikke i skole. Det er en stigning på en halv million børn på et år.

Det slår en ny rapport fra FN's Flygtningeorganisation (UNHCR) fast.

- Det er bekymrende tal, for det er helt afgørende, at vi sikrer, at verdens flygtningebørn og -unge får adgang til uddannelse. Det er en måde at sikre, at de her børn får en fremtid.

- Hvis de får en uddannelse, så bliver de i stand til at bidrage til de samfund, der huser dem, og de får nogle kompetencer til at genopbygge deres hjemlande, når de er sikre nok til at vende hjem til, siger Elisabeth Arnsdorf Haslund, der er talsperson for UNHCR i Danmark.

Rapporten viser, at 61 procent af alle flygtningebørn går i skole, mens det gælder for 92 procent af ikkeflygtninge. Det er specielt flygtningepigerne, der ikke kommer i skole. For hver ti drenge, der går i skole, gælder det for syv piger.

23 procent flygtningebørn og -unge får en ungdomsuddannelse mod 84 procent ikkeflygtninge.

Stigningen i antallet af flygtningebørn, der ikke går i skole, kommer, til trods for at man i UNHCR har arbejdet intenst på netop det område de seneste år.

Dog skal tallene ses i lyset af, at der generelt er kommet flere flygtninge på verdensplan de seneste år.

Men årsagen til stigningen skal ifølge UNHCR primært findes i, at ni ud af ti flygtninge opholder sig i udviklingslande, hvor skolesystemet i forvejen er under stort pres og underfinansieret.

- Der er brug for at få støttet de lande, der huser flygtningene - også finansielt, så de kan inkludere børnene i skolesystemerne, siger Elisabeth Arnsdorf Haslund.

Ved udgangen af 2017 var der ifølge UNHCR på verdensplan 25,4 millioner flygtninge. Over halvdelen af dem er under 18 år.

