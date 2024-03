Katastrofe i 2023 i Syrien og Tyrkiet har medført hjemløshed, arbejdsløshed og manglende skolegang.

Tæt på 18 millioner mennesker blev påvirket, da voldsomme jordskælv for et år siden ramte Tyrkiet og Syrien.

Mere end 55.000 mennesker mistede livet og knap 130.000 blev såret.

Tirsdag - præcis et år efter katastrofen - oplever mange fortsat problemer i begge lande.

I de berørte provinser i Tyrkiet bor 479.000 mennesker således i regeringens nødlejre. Samtidig bor 355.000 i såkaldte spontane lejre, som består af telte, containere eller forladte bygninger.

Det skriver Dansk Flygtningehjælp i en pressemeddelelse.

Mange vil sandsynligvis blive nødt til at blive boende i lejrene i flere år frem, lyder det.

- Katastrofen har haft en meget stor socioøkonomisk indvirkning i de berørte områder, hvor små virksomheder, lokale landmænd og arbejdere står over for betydelige udfordringer.

Der er opstået en uheldig tendens til, at folk finder nye overlevelsesstrategier. Eksempelvis vælger de at tage særligt risikofyldte job, lyder det.

- Og så ser vi en bekymrende tendens til flere børneægteskaber, siger Nicolas Metri, programchef for Dansk Flygtningehjælp i Tyrkiet.

Jordskælvene har forhindret adgang til uddannelse for cirka fire millioner børn, oplyser organisationen.

Det første skælv ramte natten til 6. februar 2023 og var et af de kraftigste i regionen i over et århundrede.

Det blev målt til en størrelse på 7,8.

Skælvene ramte særligt det sydlige Tyrkiet omkring byen Gaziantep og det nordvestlige Syrien.

I Syrien fordrev jordskælvene knap 100.000 familier. Aleppo- og Idleb-provinserne var blandt de hårdest ramte.

Ud over de fysiske ødelæggelser er man her berørt af blandt andet arbejdsløshed og manglende adgang til sundhedspleje, vand og sanitet, oplyser Dansk Flygtningehjælp.

- Vi intensiverer vores indsats i 2024 for at imødekomme de løbende behov og prioritere sårbare grupper som børn, ældre, handicappede og enlige mødre. Mediernes fokus har flyttet sig, men befolkningen i disse områder er stadig i nød, siger Sachitra Chitrakar, som er Dansk Flygtningehjælps landechef i Syrien.

/ritzau/