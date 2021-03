Fire højreekstreme, der var ledere for Proud Boys i deres hjemstater, truede med kaos efter Bidens valgsejr.

En føderal storjury i USA har tiltalt fire medlemmer af den højreekstremistiske gruppe Proud Boys for at planlægge at angribe og blokere kongresbygningen i hovedstaden Washington 6. januar.

De ville forhindre Senatet og Repræsentanternes Hus i at bekræfte, at demokraten Joe Biden vandt præsidentvalget.

Det fremgår af storjuryens afgørelse, der er gjort officiel fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her hedder det, at Ethan Nordean fra Washington, Joseph Biggs fra Florida, Zachary Rehl fra Pennsylvania og Charles Donohoe fra North Carolina med konspiratoriske hensigter opmuntrede medlemmer af Proud Boys til at deltage i marchen i Washington 6. januar. Marchen foregik under navnet "Stop the steal" (stop tyveriet, red.).

Videre lyder det, at de havde brugt kræfter på at sikre sig paramilitært udstyr til angrebet på Kongressen. De brød metalafspærringer op, som skulle beskytte bygningen, de kommunikerede med håndholdt radioudstyr og sikrede sig, at de elektroniske beskeder, de udsendte, var krypterede.

Alle fire anklagede er ledere for Proud Boys afdelinger i de delstater, de kommer fra.

Det fremgår af anklagen, at de fire mænd gjorde deres hensigt klar allerede tilbage i november. Joe Biden vandt præsidentvalget over præsident Donald Trump 3. november.

Her truede Biggs i et opslag på et socialt medie 5. november med krig, hvis Trump blev frarøvet sin valgsejr.Trump har lige siden valget hævdet, at han vandt valget. Men han har ikke været i stand til at føre bevis for det. Hverken over for domstolene, myndighederne i berørte delstater eller Kongressen.Ethan Nordean erklærede 27. november:

- Vi forsøgte at spille rent og efter reglerne. Nu vil I få med det monster at gøre, som I skabte.

Biggs og Nordean har tidligere været anholdt og fængslet i forbindelse med urolighederne.

Biggs blev løsladt mod en kaution på 25.000 dollar.

En føderal dommer afgjorde tidligere på måneden, at Nordean skulle løslades, for regeringen ikke har nok beviser til at underbygge, at det var ham, som ledede angrebet på Kongressen.

/ritzau/