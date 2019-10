Tidligt lørdag morgen lokal tid mistede fire mænd livet i New York i USA. De fire mænd er formodentlig hjemløse.

Udover de fire ofre, er en femte person på hospitalet med alvorlige skader i hovedet. Hans tilstand betegnes som kritisk.

De fem mænd er blevet overfaldet af en gerningsmand, som har slået dem en metalgenstand.

Det skriver nbcnewyork.com.

Det var på East Bowery Street, at de to første ofre for volden blevet fundet omkring klokken 02.00 i nat amerikansk tid. De tre andre blev fundet på East Broadway. Alle overfaldene er sket omkring Chinatown i New York.

Politiet har udtalt, at de har en 24-årig mand i deres varetægt, og de mistænker ham for at stå bag de brutale drab.

Politiet har ifølge ncbnewyork.com tilføjet, at de anholdte manden i nærheden af, hvor han begik det første overfald på en af de fem mænd.

Udover mandens alder på 24 år, så har politiet ingen yderligere oplysninger omkring ham på nuværende tidspunkt.