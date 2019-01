De må virkeligt havde været tørstige, de fire mænd der stjal en lastvognsanhænger fyldt med tequila. For der var sprut for 3,3 millioner kroner i anhængeren.

De fire mænd fik dog ikke meget fornøjelse ud af tequilaen, for de blev taget midt i tyveriet, som foregik i den amerikanske delstat Florida. Det skriver avisen New York Post.

Tyvene gik efter en chauffør, som var stoppet for at holde middagspause ved Tampa Truck Stop på Highway 301 søndag eftermiddag.

Da chaufføren kom tilbage til lastbilen opdagede han, at traileren ikke længere var bag på bilen. Det oplyser politiet i Hillsborough County.

Politiet blev tilkaldt, og de begyndte at afsøge området. Kort efter middag mandag lykkedes det at lokalisere traileren, og minsandten om ikke den var ved at blive tømt.

Fire mænd var i gang med at flytte kasserne med tequila over i en anden trailer, der var registreret til dem selv.

Den 66-årige Vidal Estrada, Lemuel Escobar på 35, den 37-årige Humberto Ramierz og Alberto Obaya på 46 år var i fuld gang med at transportere tequilakasserne.

Før de gik i aktion mod tyvene, havde de allerede flyttet flere end 20 kasser fra den fyldte, stjålne trailer.

Det lykkedes politiet at fange de tre af tyvene midt i arbejdet med at flytte kasserne, mens den fjerde mand, Escobar, forsøgte at flygte. Han blev dog hurtigt overmandet.

Alle fire blev sigtet for at modsætte sig arrestationen, at havde stjålet for over 100.000 dollars og at have begået indbrud i en ubeboet vogn, oplyser politiet.

Politifolkene oplyser, at der blev stjålet omkring 966 kasser tequila, som altså svarer til en værdi af ikke mindre end 3,3 mio. kroner.