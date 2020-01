Indiens højesteret har tirsdag afvist at behandle sagen om de dødsstraffe, der er blevet tildelt fire mænd for at have voldtaget og dræbt en ung pige på en bus i New Delhi.

Nu er der kun en udvej tilbage for de fire mænd - en appel til Indiens præsident om nåde.

Den 23-årige fysioterapistuderende blev dræbt i 2012 på en bus.

Drabet var et chok for Indien, der ellers er hærget af mange voldtægter. Hvert 15. minut begås der voldtægt mod en kvinde.

Her ses moderen til den voldtagne og dræbte kvinde foran retten i New Delhi den 7. januar i år. Foto: EPA Vis mere Her ses moderen til den voldtagne og dræbte kvinde foran retten i New Delhi den 7. januar i år. Foto: EPA

Drabet i 2012 førte til en ny, strammere lovgivning, der kan betyde dødsstraf i visse tilfælde af voldtægt.

Offeret døde to uger efter forbrydelsen på et hospital i Singapore. Det skriver Reuters.

Ifølge højesteret var der ingen grund til at ophæve dødsstraffen for de fire mænd. De kommer alle fra arbejderklassen i den indiske hovedstad.

»Som vi ser det, er der ingen grund til at ændre dommen,« siger højesteret i en udtalelse.

Kravet om at voldtægtforbryderne skulle hænge for deres forbrydelse, var udtalt efter forbrydelsen i 2012. Foto: PIYAL ADHIKARY Vis mere Kravet om at voldtægtforbryderne skulle hænge for deres forbrydelse, var udtalt efter forbrydelsen i 2012. Foto: PIYAL ADHIKARY

Mændene blev dømt i 2013 og fik ikke noget ud af at appellere sagen til en højere retsinstans.

De 22. januar skal de hænges.

Offerets familie er tilfreds med afgørelsen i højesteret.

»Jeg har det helt fint. Vi vil gerne se dem hængt. Kun da vil retfærdigheden være sket for vores datter, som døde under mange pinsler,« siger hendes far.

A.P. Singh, der er forsvarsadvokat for de tiltalte, siger, at han vil læse den skriftlige beslutning fra højesteret, inden han beslutter, hvad der så skal gøres.