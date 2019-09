»Jeg skal dø.«

Den tanke dukkede op som den første hos den amerikanske kvinde, da hun kom til bevidsthed i et mørkt, forladt hus. Over hende var en fremmed mand, hvis hænder holdt om hendes hals.

Mens hun kæmpede for at trække vejret, rev han hendes bluse af.

I dét øjeblik kom hun i tanke om den lille kassekniv, hun altid bar i sin lomme for beskyttelse.

Det skriver Washington Post.

»Jeg stak ham bare. Og så stak jeg ham igen,« har kvinden fortalt til politiet.

Derefter lykkedes det hende at slippe væk fra manden, hoppe ud af et vindue og flygte hen til en benzintank, hvor hun bad om hjælp.

Senere har det vist sig, at den mand, som den amerikanske kvinde flygtede fra, mistænkes for at stå bag flere drab på kvinder rundt omkring i byen Detroit.

Manden - Deangelo Martin på 34 år - er nu blevet tiltalt for at have dræbt i alt fire kvinder og for at have forsøgt at overfalde to andre, som dog begge formåede at slippe væk fra ham med livet i behold. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den første kvinde, der menes at være et af Deangelo Martin ofre, var Annetta Nelson. Den 57-årige kvinde blev i februar sidste år fundet dræbt i et forladt hus i byen.

Lidt mere end et år senere - i marts 2019 - blev 52-årige Nancy Harrison fundet død i et andet forladt hus.

Fem dage senere fandt politiet liget af den 53-årige Trevesene Willis. Også i et forladt hus.

Det fjerde offer menes at være Tamara Jones på 55. Hun blev i juni - som de andre - fundet i et forladt hus.

Kvinderne menes også at være blevet seksuelt misbrugt.

Kort efter den fjerde kvinde blev fundet død, blev Deangelo Martin anholdt.

Til Washington Post forklarer politiinspektør James Craig, at sagen har været svær at efterforske, idet drabsmanden tilsyneladende gik efter kvinder, der arbejdede i sex-industrien, og som derfor ikke nødvendigvis ville blive meldt savnet.

»Sexarbejdere er i mange sager usynlige. Nogle er stofmisbrugere, nogle har ikke kontakt til deres familier. Så hvis de forsvinder, så er der helt generelt ikke en efterlysning af en savnet person. Det er det, der gør sager som denne meget udfordrende,« fortæller han.

Det tog også længe, før medierne begyndte at skrive om sagerne, hvilket også tilskrives, at ofrene var sorte, fattige og menes at have arbejdet som prostituerede.

Deangelo Martin nægter sig skyldig i anklagerne.

Den næste høring i sagen er 2. oktober.