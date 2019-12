Familien Hansen har haft stor succes, siden forfædrene emigrerede til USA, og var blevet millionærer på at være fortagsomme forretningsfolk.

Men på et splitsekund blev familien næsten udslettet i en frygtelig ulykke.

Efter en veloverstået jagttur i den amerikanske delstat South Dakota skulle fire generationer af Hansen-familien flyve hjem til Idaho Falls.

En voldsom snestorm gjorde sigtbarheden meget dårlig, da familien Hansens lille privatfly lettede fra lufthavnen i Chamberlain i South Dakota den 1. december.

Kort efter skete katastrofen.

Flyet styrtede ned, og ni medlemmer af Hansen-familien mistede livet. To af dem var børn. Det skriver NBC.

Blandt de omkomne var brødrene Jim og Kirk Hansen, som sammen stiftede medicinal- og helsefirmaet Kyäni, et benzinfirma og en stor butikskæde K.J.'s Super Store. Det bekræfter Kyänis direktør Travis Garza. Ifølge Avisen.dk er familien efterkommere af danske indvandrere.

Kirk og Jims far James, Kirks sønner, Stockton og Logan, Kirks svigersønner Tyson Dennert og Kyle Naylor, Jims søn Jake og Jims barnebarn Houston døde også i flyulykken.

Tre andre medlemmer af familien overlevede og meldes uden for livsfare.

Idaho Falls er i sorg og chok over nyheden.

Her var den driftige familie både kendt og elsket, ikke mindst fordi Kirk og Jim Hansen var meget gavmilde og hjalp byens fattige.

Blandt andet gav de penge til den lokale bedemand, så mindre velstillede familier i deres menighed kunne give deres elskede en god begravelse i den lokale syvendedagsadventist-kirke, som brødrene var ledere af.

'Denne eftermiddag led vores by et frygteligt tab. Disse to mænd, Jim og Kirk Hansen, var grundpiller i vores lokalsamfund. Der hænger en mørk sky over vores lokalsamfund netop nu. De vil aldrig vide, hvor mange personer, de har gjort en forskel for,' skriver bedemanden Brian Wood i et mindeord på Facebook.

Flere andre borgere i byen hylder familien Hansen på det sociale medie.

'De fleste mennesker vil aldrig vide, hvor godt Hansen-familien har klaret sig. Byen Idaho Falls er et bedre sted takket være dem,' skriver Darin Skidmore på Facebook.

Alle de ni omkomne fra Hansen-familien skal begraves i deres lokale kirke.