De migranter, der opholder sig på "Aquarius" skal fordeles mellem Frankrig, Spanien, Portugal og Tyskland.

Paris. Frankrig, Spanien, Portugal og Tyskland skal tage imod de 58 migranter, der befinder sig på havet på nødhjælpsskibet "Aquarius".

Det oplyser en kilde fra den franske regering tirsdag aften.

Frankrig skal tage mod 18 personer, mens Tyskland og Spanien tager imod 15 hver. Portugal har tidligere meddelt, at man byder 10 migranter velkommen.

I første omgang vil de dog blive sejlet til Malta, inden de sendes videre. En maltesisk regeringstalsmand understreger, at migranterne vil blive "straks vil blive sendt videre" til de fire lande.

Der er 18 mindreårige blandt migranterne på eftersøgnings- og redningsskibet "Aquarius", der er drevet af nødhjælpsgrupperne Læger uden Grænser og SOS Mediterranée.

Skibet er det sidste nødhjælpsfartøj, der arbejder med at samle nødstedte migranter op i den centrale del af Middelhavet. Oftest er der tale om migranter, der forsøger at komme til Europa.

Tidligere sejlede "Aquarius" de migranter, der blev bragt om bord, til Italien.

Men mandag fik nødhjælpsgrupperne et alvorligt tilbageslag, da de dels fik forbud mod at sejle ind i italienske havne og blev ramt af Panamas beslutning om at tilbagekalde registreringen af fartøjet "Aquarius" i Panama.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International skal det være sket efter pres fra italienske myndigheder.

En talsmand fra SOS Mediterranée meddelte tidligere tirsdag, at skibet var på vej til Marseille i Frankrig som den "eneste mulighed", efter at Italien havde lukket adgangen til havnen.

Men beskeden fra Frankrig var, at man ikke i øjeblikket var klar til at tage imod skibet.

Med endnu en lukket havn lød anbefalingen fra Frankrig, at skibet skulle søge mod den nærmeste sikre havn i Libyen.

Efter en samtale med Frankrig blev det meddelt, at skibet ville sejle mod Malta.

