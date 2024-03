19 personer er savnet efter brand i en etageejendom i Valencia. Bygningen huser over 100 lejligheder.

Mindst fire personer er døde i en brand, der har raseret en etageejendom i byen Valencia i Spanien. Mindst 14 personer er desuden blevet såret i branden.

Antallet kan stige, da 19 personer er fortsat savnet, siger en anonym kilde i byrådet til AFP.

Branden startede omkring klokken 17.30 torsdag på fjerdesal i bygningen og spredte sig herfra hurtigt, siger øjenvidner og akutberedskab på stedet.

Billeder viser flammer og sort røg i bygningen, der ligger i nabolaget Campanar i Valencia.

- Det kan bekræftes, at fire personer er døde, siger Jorge Suarez Torres, som er vicedirektør for akutberedskabet i regionen.

14 personer er blevet behandlet for skader af varierende omfang. Det tæller blandt andet et 7-årigt barn.

12 af de sårede er blevet overført til et hospital, lyder det.

Ifølge den spanske tv-station TVE ligger der mere end 130 lejligheder i den 14 etager høje bygning.

Bygningen blev ifølge mediet "reduceret til et skelet" under branden, som 22 forskellige enheder af brandmænd arbejdede på at slukke.

Esther Puchades, som er vicechef for byens forening for industrielle ingeniører, siger til det regionale tv-medie A Punt, at branden kunne sprede sig så hurtigt, fordi bygningen er beklædt med et meget brandbart plyurethan-materiale.

Et øjenvidne, der bor i en bygning nær den ramte ejendom, fortæller til TVE, at han kiggede ud af vinduet og så flammerne sluge bygningen "inden for minutter", nærmest "som om den var lavet af kork".

- Der var en virkelig stærk vind, og branden spredte sig mod venstre med en utrolig hastighed, siger manden ved navn Luis Ibanez.

Det fremgår ikke, om årsagen til branden endnu er kendt.

På det sociale medie X skriver den spanske premierminister, Pedro Sanchez, at han er "chokeret over den frygtelige brand", og at han er i kontakt med byens borgmester og regionens ledere.

/ritzau/AFP