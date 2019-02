Fire personer er blevet dræbt efter en konflikt udviklede sig til en gidseltagning i Mississippi i USA.

Fire personer er blevet dræbt i forbindelse med en konflikt i et hjem i byen Clinton i den amerikanske stat Mississippi.

Det oplyser politiet i Clinton.

Konflikten udviklede sig lørdag til en gidselstagning. Gidseltagningen varede i 12 timer, indtil den natten til søndag dansk tid blev afsluttet efter en skududveksling med politiet.

Mark Jones, der er talsmand for politiet i Clinton, bekræfter, at i alt fire personer har mistet livet i forbindelse med episoden

Han kan dog ikke give yderligere detaljer i sagen, da den er overdraget til Mississippis politis efterforskningsenhed, (MBI).

Ifølge MBI er den mistænkte blevet tilbageholdt.

Efterforskerne oplyser, at to mindre børn, som befandt sig i huset under gidseltagningen, blev frigivet før skudvekslingen med politiet.

MBI har overtaget efterforskningen af sagen, fordi politiet er involveret i skudvekslingen. Det siger Johnny Poulos, politileder ved MBI.

Han kan endnu ikke udtale sig nærmere om, hvad der førte til gidseltagningen eller skudvekslingen.

Han oplyser, at efterforskerne er i gang med at indsamle bevismateriale og foretage afhøringer i forbindelse med sagen.

/ritzau/AP