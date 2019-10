Fire mennesker har mistet livet i et skyderi i Kansas City i USA.

Tv-stationen NBC News citerer politiet for at sige, at ni mennesker blev ramt under skyderiet, da en ukendt gerningsmand gik ind i en bar i byen og åbnede ild.

Politiet skriver på Twitter, at ni er ramt, fire er afgået ved døen på en bar på Central Avenue i byen.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligeere indformationer om skyderiet.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019

Der er endnu ikke oplysninger om gerningsmanden.

Det vides derfor ikke, om han er blevet pågrebet eller stadig på fri fod.

Kansas City er den største by i den amerikanske delsat Missouri i Midtvesten.

Opdateres...