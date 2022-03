Først var der en. Så to. Dernæst tre. Og i denne uge blev den fjerde russiske general så tilsyneladende slået ihjel efter kun tre ugers indsats i Ukraine.

»Det lyder underligt forstået på den måde, at man normalt ikke ser generaler så langt fremme på kamppladsen,« siger Lennart Schou Jeppesen, forsker ved Institut for Ledelse og Organisation ved Forsvarsakademiet.

Men de fire topofficerer – generalmajorerne Andrej Sukhovetskij, Vitalij Gerasimov, Andrei Kolesnikov og Oleg Mityaev – befandt sig efter alt at dømme alle helt fremme i frontlinjen af den russiske offensiv, da de mistede livet.

Og det kan i virkeligheden give et fingerpeg om, hvad der foregår på de interne russiske linjer. Og hvor dårligt offensiven måske er orkestreret.

Fire døde generaler Følgende fire generaler skulle være døde i Ukraine: Generalmajor Andrej Sukhovetskij blev allerede dræbt i løbet af en krigens første dage, 28. februar. Den russiske præsident, Vladimir Putin, bekræftede kort efter i en tale, at man havde mistet en general – uden dog at sætte navn på, hvem det var. Ifølge ukrainske meldinger blev han dræbt af en snigskytte. Han blev 47 år.

Generalmajor Vitalij Gerasimov blev dræbt 7. marts. Han døde ved Kharkiv, og hans død kom angiveligt frem via en telefonsamtale mellem russiske efterretningsofficer, som det lykkedes for de ukrainske efterretningstjeneste at aflytte. Han blev 44 år.

Generalmajor Andrei Kolesnikov blev dræbt 11. marts, og det skete i forbindelse med kampe ved Mariupol, der har været et af de områder med de mest voldsomme skududvekslinger. Han blev 45 år.

Generalmajor Oleg Mityaev blev dræbt 15. marts, også ved Mariupol. Umiddelbart efter nævnte Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en tale, at en general var død – uden at sætte navn på. Kort efter satte en ukrainsk embedsmand dog navn på og publicerede også et billede af den døde general på beskedtjenesten Telegram. Han blev 47 år.

»De kunne være der for at sikre fremdrift i operationen eller for at få afklaret interne forhold på grund af uro i egne linjer: simpelthen for at indgyde moral, for man har jo hørt, at den ikke nødvendigvis har været høj blandt de russiske soldater. Derfor har man været nødt til at sætte en leder frem for at koordinere og for at få sammenhæng i kampen,« siger Lennart Schou Jeppesen fra Forsvarsakademiet.

Det er også noget, som Phillips O'Brien, professor i militærstrategiske studier ved University of St. Andrews i Skotland, er kommet ind på i et interview med magasinet Fortune:

»Hvis man har generaler i farlige situationer ved frontlinjen, er det oftest, fordi de er nødt til at være der. Det vil være, fordi de skal håndtere de mange fejl, der bliver begået,« siger han.

Det er altså langtfra normalt, at generaler befinder sig i nærheden af de direkte kampe eller ligefrem bliver dræbt i krigssituationer.

De fire døde, russiske generaler: Oleg Mityaev (øverst tv.), Andrej Sukhovetskij (øverst th.), Vitalij Gerasimov (nederst tv.) og Andrei Kolesnikov (nederst th.). Vis mere De fire døde, russiske generaler: Oleg Mityaev (øverst tv.), Andrej Sukhovetskij (øverst th.), Vitalij Gerasimov (nederst tv.) og Andrei Kolesnikov (nederst th.).

Til sammenligning døde ingen amerikanske generaler fra Vietnamkrigen i 1972 og frem til 2014, hvor generalmajor Harold Green blev skudt af en afghansk soldat – selvom USA i den periode var involveret i fire større krige.

Det vides ikke præcis, hvor mange generaler Rusland har aktiveret i Ukraine, men ifølge BBC vurderer analytikere dog, at der skulle være omkring 20 generaler sat ind.

Det vil sige, at der allerede kan være blevet dræbt en femtedel. Så det relativt høje antal af døde generaler er altså ikke bare en indikator for, hvordan den russiske invasion egentlig er skredet frem. Det kan også være en indikator for, hvordan det vil se ud i fremtiden.

»Når en topleder dør, gør det rigtigt ondt på en militær enhed. Vi prøvede det selv i Afghanistan, hvor en kompagnichef døde, og det påvirkede enheden i lang, lang, lang tid bagefter,« siger Lennart Schou Jeppesen fra Forsvarsakademiet:

Russiske soldater. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S Vis mere Russiske soldater. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

»Rigtigt meget af kulturen, måden at agere på og udførelsen af operationer er koblet op på hærføreren, der gennemsyrer enheden. De har trænet sammen, de har fundet en måde at interagere på, så det er et rigtig stort tab, og installationen af en ny leder vil sænke kampkraften og kvaliteten af kampen efterfølgende. Utvivlsomt.«

Der har allerede været rapporterer fremme om, at de russiske soldater allerede fra invasionens begyndelse har haft problemer med moralen. Eksempelvis har Pentagon fremlagt, hvordan russiske soldater simpelthen »har forladt deres køretøjer og er vandret ud i skoven«, som New York Times har berettet om.

Tabet af en general kan kun gøre det endnu værre.

»Det handler også om tillid. Har man tillid til sin øverste chef, har man også tillid til projektet. Og når de så dør, er man jo ikke er klogere end fjenden, hvilket kan være altafgørende for moralen, for historien viser, at det er det første, der ryger, når man ikke føler, at der er et overordnet mål med indsatsen,« siger Lennart Schou Jeppesen.