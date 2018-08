En bus bragede ind i flere biler, inden den fortsatte ud over kanten på en bro og faldt ned på et togspor.

Helsinki. Fire mennesker er døde, efter en bus styrtede ned fra en bro i Finland og landede på et togspor.

To andre er kommet alvorligt til skade i ulykken, og omkring 20 personer er bragt til sygehuset.

Det oplyser politiet i det østlige Finland ifølge tv-stationen Yle.

Ulykken skete syd for byen Kuopio i det centrale Finland.

Foruden bussen er fem personbiler involveret i ulykken, oplyser politiet til Yle.

Øjenvidner har oplyst til tv-stationens redaktør på stedet, at bussen kom kørende på kun to hjul og i meget høj fart.

Bussen bragede ind i de biler, der holdt for rødt lys, inden den fortsatte ud over kanten på en bro og faldt ned på togsporet.

Det er endnu ikke klart, hvad der var årsag til ulykken. Men politiet mener, at der kan have været en form for teknisk fejl ved bussen.

Det finske togselskab VR oplyser, at al togtrafik på den pågældende strækning er indstillet. Der er i stedet indsat busser.

/ritzau/