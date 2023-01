Lyt til artiklen

Klokken var omkring tre om natten, da der pludselig blev banket på familiens dør.

Da den blev åbnet, ventede der et overvældende syn på den anden side. Tallige betjente stod parate – til at anholde deres søn.

Der er endnu mange spørgsmål i sagen om de forfærdelige drab på fire amerikanske universitets-studerende, som står ubesvarede hen.

Men drypvis kommer der mere og mere information frem.

Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle.

Blandt andet om, hvad der ledte til, at politiet i de helt tidlige morgentimer fredag – efter at have efterforsket sagen i næsten syv uger – endelig kunne anholde en mistænkt i sagen.

På det tidspunkt opholdt den mistænkte, den 28-årige Bryan Christopher Kohberger, sig hjemme hos sine forældre i delstaten Pennsylvania.

Flere tusinde kilometer væk fra byen Moscow i delstaten Idaho, hvor de fire studerende - Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin – var blevet brutalt dræbt i et hus nær deres universitet den 13. november.

Til CBS News fortæller den offentlige forsvarer i Monroe County, Jason LaBar, som repræsenterer Kohberger i sagen, at politiet bankede på hans forældres dør omkring klokken 03 natten til fredag.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho.

Det var faderen, der åbnede den.

Både forældrene og den mistænkte opførte sig ifølge advokaten 'meget samarbejdsvilligt'.

Derudover beskriver advokaten Kohberger som 'meget rolig'.

»Han er meget intelligent, og han var ret chokeret (over anholdelsen, red.),« lyder det fra Jason LaBar, som også fortæller, at den anholdtes forældre »var rigtig chokerede«.

Til CNN fortæller anonyme kilder – der hævder at have indsigt i sagen – at politiet i en længere periode har haft Bryan Kohberger, der studerer kriminologi, i søgelyset.

Allerede før jul fulgte man hans bevægelser og overvågede alt, hvad han foretog sig, lyder det.

Årsagen til, at han kom i fokus, var ifølge to unavngivne politikilder en kombination af dna-beviser, og at han er kørende i en bil af samme type, som der blev set nær gerningsstedet.

Ifølge kilderne kørte Kohberger i tiden før jul på tværs af landet i bilen for at komme hjem til sine forældre.

Myndighederne begyndte angiveligt at spore ham, da han befandt sig øst for Idaho.

Efterfølgende overvågede et FBI-hold ham i fire dage, mens politiet arbejdede sammen med sagens anklagere for at udarbejde et stærkt nok grundlag til at få en arrestordre på ham, hævder de anonyme kilder over for CNN.

Natten til fredag kulminerede det, da politiet kunne banke på familiens dør og anholde den mistænkte.

Han har siden været i politiets varetægt – uden mulighed for løsladelse mod kaution.

Til CNN fortæller forsvarsadvokaten Jason LaBar, at hans klient nægter sig skyldig:

»Hr. Kohberger er ivrig efter at blive frikendt for disse anklager og ser frem til at få løst disse sager så hurtigt som muligt,« siger han.

Tirsdag skal en høring finde sted, hvor det skal afgøres, om Kohberger frivilligt vil lade sig udlevere til Idaho, hvor han er sigtet.