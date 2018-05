Tv-stationer: Saudi-Arabien har nedskudt et eller to missiler over Riyadh.

Riyadh. Fire kraftige brag har rystet dele af Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, siger øjenvidner tilknyttet Reuters.

Tv-stationen al-Arabbiya og det statslige tv rapporterer samtidig, at Saudi-Arabien har nedskudt et eller to missiler over Riyadh.

I de seneste måneder har shiitiske houthi-oprørere i Yemen gentagne gange affyret missiler mod Riyadh.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien leder en koalition af lande, som forsøger at nedkæmpe houthierne i Yemen og genindsætte et sunnimuslimsk styre i det forarmede land.

De iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen har med de gentagne raketangreb på Saudi-Arabien øget risikoen for væbnede sammenstød mellem Saudi-Arabien og Iran.

Omkring 10.000 af Yemens indbyggere er blevet dræbt, og 53.000 er blevet såret, siden konflikten blev optrappet i marts 2015.

FN, der kalder situationen i Yemen for verdens værste humanitære krise, advarer om, at 8,4 millioner mennesker trues af en akut hungersnød.

/ritzau/Reuters