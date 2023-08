Faren til to af de fire børn, som overlevede 40 dage i regnskoven i Colombia efter et flystyrt, er blevet anklaget for seksuelle overgreb mod den ældste pige.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AP.

I en udtalelse fra colombianske anklagere lyder det, at de mener, manden har misbrugt sin steddatter seksuelt, siden hun var ti år gammel. I dag er pigen 13 år.

Han blev anholdt fredag, skriver Reuters.

Det skabte overskrifter verden over, da de fire søskende mirakuløst blev fundet efter mere en måned i junglen.

1. maj styrtede det lille fly med børnene, deres mor og deres landsbys ældste ned under en tur mellem Araraquara, en provins i Amazonas, og San Jose del Guaviare, en by i Guiviare-provinsen.

Piloten, landsbyens leder og børnenes mor døde alle som følge af styrtet.

Næsten fem uger senere blev de fire mindreårige børn mirakuløst fundet i live tæt på det sted, flyet styrtede ned.

When four young indigenous children were found last week after 40 days in the Colombian Amazon jungle, their rescuers noticed that the oldest, 13-year-old Lesly Jacobombaire Mucutuy, had something hidden between her teeth. https://t.co/txz13v4OzS — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 18, 2023

Det var netop takket være 13-årige Lesleys styrke, modenhed og kendskab til planterne i regnskoven, at det lykkedes hende at redde både sig selv og sine tre mindre søskende på bare ni, fire og 11 måneder.

Faderen Manuel Ranoque er kun biologisk far til de to yngste børn, og han var selv en del af den storstilede redningsaktion for at finde børnene i junglen.

Umiddelbart efter, at børnene blev fundet, ville myndighederne ikke lade ham besøge de to ældste børn på det hospital, hvor de opholdt sig, fordi de var stærkt underernærede.

På et møde med pressen udtrykte han sin frustration.

»I vil aldrig kunne forstå vores verden. Vi er oprindelige folk. Vi kan ikke spilde tiden på uddannelse. Vi har vist vores evner, og hvad vi er i stand til. Vi fandt flyvemaskinen. Vi fandt børnene. Hvad vil du have mere?«

Han kunne ikke selv forstå, hvorfor han ikke måtte se de to ældste børn.

»De (myndighederne, red.) har ikke helt forstået, at jeg kommer fra 40 dage i junglen. De tror, jeg kommer fra en bar eller fra gaderne,« sagde han dengang.