Fire børn er kommet til skade, efter en hoppeborg kollapsede på et marked i Sverige.

»Der er noget, som er gået ud over stabiliteten. Fire børn er faldet ud over sidekanten, et fald på et vist antal meter.«

Sådan lyder det fra Roger Larsson, der arbejder hos redningstjenesten, til Expressen.

Politiet modtog en anmeldelse om ulykken, der skete på Kiviks marked i det sydøstlige Sverige, klokken 18:16 tirsdag aften.

Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

De fire børn blev efter ulykken kørt med ambulance til hospitalet.

Til Aftonbladet fortæller en pressemedarbejder fra region Skåne, at børnene er sluppet med mindre skader.

Det vides endnu ikke, hvorfor hoppeborgen pludselig faldt lidt sammen, men politiets teknikere er på stedet for at undersøge det nærmere.

Fuldt oppustet er hoppeborgen på sit højeste omkring seks meter, men den var ifølge Roger Larsson sunket lidt, da børnene faldt af den.