»I skal væk herfra.«

Sådan sagde Magdalena Mucutuy til sine fire børn, inden hun døde.

Få dage forinden var mor og børn styrtet ned i Amazonas-junglen i Colombia med et Cessna 206-propelfly.

Piloten og en anden voksen om bord blev dræbt på stedet.

Det var helt tilbage til 1. maj, at det lille fly fik motorproblemer under en tur mellem Araraquara, en provins i Amazonas, og San Jose del Guaviare, en by i Guiviare-provinsen.

Næsten fem uger senere blev de fire børn i alderen 11 måneder, 4, 9 og 13 år mirakuløst fundet i live tæt på det sted, flyet styrtede ned.

Søndag talte børnenes far, Manuel Miller Ranoque, med pressen og fortalte, at moderen faktisk også overlevede selve styrtet.

Det skriver flere internationale medier, blandt dem BBC og Daily Mail.

Børnenes mor, piloten og en anden voksen om bord døde som følge af flystyrtet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Børnenes mor, piloten og en anden voksen om bord døde som følge af flystyrtet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Børnene har fortalt ham, at hun levede i fire dage, inden hun døde af sine kvæstelser.

»En ting, som (13-årige Lesley, red.) har opklaret for mig, er, at hendes mor faktisk var i live i fire dage,« fortalte Manuel Miller Ranoque.

»Inden hun døde, sagde moren til dem: 'I skal komme ud herfra. I kommer til at se, hvilken type mand jeres far er, og han kommer til at vise jer den samme slags kærlighed, som jeg har vist jer',« gengav faderen.

Derefter begav børnene sig gennem junglen, men først 40 dage senere blev de fundet af militært redningsmandskab.

En af soldaterne var Nicolas Ordonez Gomes, som ifølge BBC har fortalt følgende om de mageløse øjeblikke, da børnene endelig kom til syne i junglen:

»Den ældste datter, Lesley, kom løbende hen mod mig med den lille i armene og sagde: 'Jeg er sulten'.«

»En af de to drenge lå ned. Han rejste sig og sagde til mig: 'Min mor er død'.«

I løbet af den over måned lange eftersøgning blev der smidt vand og mad ned forskellige steder i junglen i håb om, at børnene ville finde det.

Familien tilhører Colombias oprindelige befolkning.

Faderen Manuel Ranoque er kun biologisk far til de to yngste børn. På mødet med pressen udtrykte han sin frustration over, at myndighederne tilsyneladende ikke vil lade ham besøge de to ældste børn på hospitalet.

»I vil aldrig kunne forstå vores verden. Vi er oprindelige folk. Vi kan ikke spilde tiden på uddannelse. Vi har vist vores evner, og hvad vi er i stand til. Vi fandt flyvemaskinen. Vi fandt børnene. Hvad vil du have mere?«

Selv ved han ikke, hvorfor han ikke kan se de to ældste børn.

»De (myndighederne, red.) har ikke helt forstået, at jeg kommer fra 40 dage i junglen. De tror, jeg kommer fra en bar eller fra gaderne.«

Afstandene i Amazonas er så store, at det er normalt at transportere sig med fly.