Fire britiske bjergbestigere er blevet reddet fra et lavineramt område i Himalaya-bjergene, mens en omfattende redningsaktion fortsætter for at finde otte andre savnede.

Helikoptere fløj de undsatte briter i sikkerhed, efter at de søndag blev fundet i en basecamp nær Indiens næsthøjeste bjerg, det 7826 meter høje Nanda Devi.

Et stort antal redningsarbejdere er sat ind i eftersøgningen efter de øvrige savnede bjergbestigere - fire briter, to amerikanere, en australsk kvinde og en inder.

De otte savnede blev sidst set i sidste uge, da de var på vej til et bjergområde, som aldrig er blevet besteget. Det omfatter verdens 23. højeste bjergtinde

De indiske myndigheder siger, at de reddede bjergbestigere ikke var med i den større gruppe, men havde været i forbindelse med dem den 26. maj - dagen inden bjerget blev ramt af en lavine.

De klatrede hver for sig, men de var i kontakt med den store gruppe, Voldsomt snevejr og dårlig sigtbarhed tvang dem til at blive i basislejren, siger R.C. Rajguru, politichef i Pithoragarh-distriktet, hvor bjergtinden ligger

Ifølge Rajguru er der ingen sikre oplysninger om stedet eller om de savnede bjergbestigere, som begav sig op ad bjerget den 13. maj.

Gruppen ledes af den britiske bjergbestiger Martin Moran, som to gange tidligere har besteget bjerget. Han havde planer om at bestige Nanda Devi, men på sin Facebookside har han øjensynligt antydet, at hans planer er ændret, så han har sat kurs mod et aldrig besteget bjerg.

Redningsmissionen fortsætter mandag. Der er også sat to helikoptere ind i eftersøgningen.

Indien har 10 tinder på over 7000 meter - deriblandt Kangchenjunga - verdens tredjestørste bjerg mellem Indien og Nepal.

/ritzau/AFP