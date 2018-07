I tre ulykker er en italiensk mand, to franske kvinder og en fjerde person omkommet i de franske alper.

Grenoble. Fire bjergbestigere er omkommet i tre forskellige klatreulykker i de franske alper i løbet af søndagen.

En 40-årig mand fra Milano i Italien omkom, da han faldt ned fra bjerget Mont Pelvoux, hvor han havde nået 3000 meters højde. Han blev forsøgt genoplivet, men blev inden for kort tid erklæret død.

To franske kvinder på 48 og 54 år omkom, da de klatrede med en guide mod bjergpasset Breche de la Meije.

Den 32-årige guide overlevede ulykken, men han kom til skade og blev af den grund kørt til hospitalet i den franske by Grenoble, som ligger ved foden af alperne.

- Han var fastspændt til de to kvinde og førte an. Men da han forsøgte at sikre sig selv på bjergvæggen, brækkede den af, udtaler anklagemyndigheden.

En fjerde bjergbestiger omkom i en tredje ulykke på Mont Blanc, som er det højeste bjerg i de franske alper. Der er ikke yderligere detaljer om årsagen til ulykken.

/ritzau/AFP