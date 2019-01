En betjent i New York bedrog sin veninde, som også var betjent, med en kollega, hvis mand også var ansat der - som betjent nummer fire i denne historie.

Det fik deres chefer til at inddrage deres pistoler, så de ikke kunne dræbe hinanden. Sådan blev historien fortalt til avisen New York Post.

Den 40-årige overordnede betjent Kandou Worley og den 33-årige betjent Stephanie Gallardo arbejdede i den samme afdeling, hvor de indledte en lille romance sidste år.

Men deres hemmelighed blev afsløret, da Worleys veninde, Tyeis Coppin, der også arbejder i politiet, fandt nogle afslørende billeder på hans mobiltelefon.

På et af fotografierne stirrer Stephanie Gallardo med vådt hår ind i øjnene på Kandou Worley, som får dråber af vand på sit bare bryst.

I et raserianfald sendte den 41-årige Coppin billederne til Worleys Instagram-konto.

I rubrikken stod: 'Jeg sagde til min veninde, at jeg elskede hende, 10 minutter før jeg kneppede hende her' og 'Hun er en andens kone, hun er ikke min pige. Jeg har en, og det er ikke hende her!!!!'

En dag efter jul afslørede Worley for Gallardo, at billederne var online.

To dage efter var det New York Police Departments tur til at finde dem.

Gallardo blev kaldt til samtale hos sin arbejdsgiver, og hun indrømmede, at hun og Worley havde haft 'et personligt forhold' fra september til oktober.

På det tidspunkt var hun separeret fra sin mand, den 28-årige Christian Gallardo. De boede dog stadig sammen for at deles om arbejdet med deres 20 måneder gamle datter.

Ifølge NYPD's rapport blev der i alt beslaglagt ni håndvåben fra de fire betjente.

Det blev gjort for at undgå ballade mellem dem som følge af 'stress som et resultat af familie-situationen', hed det i rapporten, der er dateret den 30. december.

Alle fire betjente fik dog deres pistoler tilbage og vendte tilbage i deres oprindelige tjeneste i sidste uge.

Betjenten John Grimpel oplyser, at regler ikke forbyder relationer mellem politifolk. Heller ikke mellem en overordnet og en underordnet betjent.

Kandou Worley og Stephanie Gallardo afslog begge at kommentere sagen, da de åbnede hoveddøren til deres hjem mandag aften.