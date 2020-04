Fire australske politibetjente blev sent i aftes dræbt af en lastbil på en motorvej ved Melbourne. De havde stoppet en Porsche, der kørte for stærkt.

Føreren af Porschen uploadede først en række meget grafiske billeder af lastbilulykken på Facebook – billeder, som senere blev fjernet. Derefter forlod han stedet, men meddelte politiet, at han senere ville melde sig.

To af de dræbte betjente havde stoppet Porschen og havde kaldt på forstærkning fra yderligere to betjente. Det skriver Sky News.

Føreren af Porschen, den 41-årige Richard Pusey, blev beskrevet som en mand med en hel række kriminelle handlinger bag sig.

Flowers left outside Boroondara Police Compex. @VictoriaPolice mourning four of their colleagues.



The Eastern Freeway will remain closed in both directions throughout the morning peak. @3AW693 pic.twitter.com/Z9tSuqjLoc — Pat Mitchell (@patty_mitchell) April 22, 2020

Ifølge Graham Ashton fra delstaten Victorias Politi blev han testet positiv for en eller anden form for narkotika, efter at han var blevet stoppet.

At han havde taget fotos af den hårrejsende ulykke, var simpelthen 'ulækkert', udtalte Ashton. Det skriver den australske tv-station ABC.

»At fire betjente skulle miste livet på grund af en person, som åbenlyst kørte uregelmæssigt på motorvejen ... det væmmes jeg ved,« sagde han.

Han kunne bekræfte, at Richard Pusey stod til at blive tiltalt for at undlade at hjælpe. Det kan give op til 10 års fængsel.

Josh Prestneys bedstemor udtalte, at hun var stolt af, at han havde givet sit liv for tjenesten. Foto: Facebook / Eliza Anderson Vis mere Josh Prestneys bedstemor udtalte, at hun var stolt af, at han havde givet sit liv for tjenesten. Foto: Facebook / Eliza Anderson

Alle fire betjente stod ved siden af deres biler, da en stor lastbil kom bragende med 100 km/t. Tilsyneladende så føreren ikke bilerne, der var parkeret i nødsporet, og den ramte så hårdt, at en politibil blev sendt tværs over vejen.

De fire dræbte betjente var to med lang erfaring, kvinden Lynette Taylor og Kevin King, samt to nye betjente, Glem Humpfris og Josh Prestney

Lastbilens chauffør fik et blackout efter ulykken, og han er på hospitalet under politibevogtning. Hans skader er dog ikke livstruende. Politiet ransagede efterfølgende hans hjem.

Ifølge Graham Ashton er ulykken den værste, der har ramt Victorias Politi.