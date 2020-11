Fire astronauter fra Elon Musks virksomhed SpaceX skal være på Den Internationale Rumstation frem til foråret.

SpaceX's rumkapsel med fire astronauter er tidligt tirsdag morgen nået frem til Den Internationale Rumstation (ISS).

Det melder den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, ifølge nyhedsbureauet AP.

De fire astronauter - tre amerikanere og en japaner - skal efter planen være på rumstationen frem til foråret, indtil de bliver afløst af et nyt hold med et Dragon-rumfartøj.

Herefter vil SpaceX og Boeing skiftevis transportere astronauter til og fra stationen på Nasas bestilling.

Det er SpaceX's anden astronautmission, men det er første gang, at firmaet har transporteret en hel besætning til et ophold på et halvt år. En testflyvning med to astronauter tidligere i år varede to måneder.

Crew Dragon-rumfartøjet lettede fra Kennedy Space Center natten til mandag dansk tid og blev tilkoblet rumstationen 27 timer efter, skriver AP.

Efter et par timer om bord fik de fire astronauter en planlagt søvn på otte timer, inden de blev vækket til tonerne af Phil Collins-hittet "In the Air Tonight".

SpaceX er et privat rumfartsselskab, som ejes af milliardæren Elon Musk. Han ejer også bilproducenten Tesla.

Rummissionen er skabt i samarbejde mellem Nasa og SpaceX.

