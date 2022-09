Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De russiske styrker er Ukraine overlegen, men nu er Ukraine kommet på en snu metode, som koster russerne dyrt under den verserende krig mellem de to lande.

De har nemlig udsendt en række lokkeduer, som ligner amerikanske raketsystemer og som snyder de russiske styrker.

Det skriver Reuters.

Rusland har langtrækkende ammunition til netop denne type af mål, og det er disse, som Ukaine har fået Rusland til at tage i brug.

Det er nemlig en helt bevidst taktik at gå efter at blive skudt.

Ammunitionen er nemlig meget dyr, og derfor er det en bevidst taktik for Ukraine, at få russerne til at spilde en masse penge ved at skyde efter lokkeduerne.

Og konklusionen på forsøget med lokkeduerne er klar: Det har virket.

For efter bare et par uger i det ukrainske landskab har lokkeduerne lokket mindst 10 såkaldte Kalibr-missiler efter sig, hvorfor Ukraine nu ifølge en ukrainsk talsmand har udvidet produktionen af lokkeduerne.

Lokkeduerne er lavet af træ, men set fra en russisk drone i luften, er det ikke til at se forskel på træ-replikaen og et ægte raketsystem.

Når en drone så spotter, hvad russerne tror er et missilsystem, så bliver denne information til sendt til russiske krigsskibe i Sortehavet, som derfra kan skyde missiler afsted.

Rusland hævder samtidig, at have skudt mange af netop disse amerikanske raketsystemer ned i Ukraine.

Men Ruslands tal er ifølge en amerikansk diplomat højere end det faktiske tal for, hvor mange raketsystemer USA har sendt til Ukraine.

Det bekræfter altså også Ukraine i, at lokkeduerne virker.

De raketsystemer, som Ukraine har fået fra blandt andre USA, har været med til at bremse Ruslands fremgang i øst og syd, særligt fordi det giver Ukraine muligheden for at affyre fra 80 kilometers afstand.