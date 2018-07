Myndighederne i Finland har travlt med at få logistikken til at gå op inden møde mellem Trump og Putin mandag.

Helsinki. Mens mange af indbyggerne i Finland er gået på sommerferie, er flere af landets embedsmænd og politifolk blevet spurgt, om de ikke kan hoppe tilbage i arbejdstøjet.

Mandag besøger den russiske leder Vladimir Putin og USA's præsident, Donald Trump, den finske hovedstad, Helsinki, til et topmøde.

Tusinde politibetjente, kystvagter og redningsarbejdere, der var på ferie, er blevet bedt om at vende tilbage til arbejdet.

I disse uger er byen fuld af turister, der spadserer rundt i Helsinki, mens solen skinner.

Sommetider er det muligt at spotte en agent fra den amerikanske efterretningstjeneste, der kontrollerer sikkerhedsområder i sommervarmen. Det samme er tilfældet med russiske sikkerhedsfolk.

Topmødet blev annonceret i sidste måned. Det er det største møde i sin kategori, der har været i den finske hovedstad, siden Trumps forgænger, Bill Clinton, og hans russiske modstykke, Boris Jeltsin, mødtes i 1994.

Mange finner har fortalt det franske nyhedsbureau AFP, at de finder det spændende, at mødet afholdes i deres hovedstad. Det vil tiltrække opmærksomhed fra medier verden over mandag.

Mødet har betydet, at de finske myndigheder har travlt med at få de logistiske elementer og sikkerheden på plads.

Man forventer blandt andet, at mødet mellem de to ledere vil trække demonstranter.

Fredag meddelte regeringen, at der genindføres kontrol for rejsende i Schengen, der er en del af den frie bevægelse i EU. Det sker for at identificere personer, der kan udgøre en risiko under topmødet.

/ritzau/AFP