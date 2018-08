I alle de nordiske lande er temperaturerne på himmelflugt, hvilket får folk til nærmest at gøre hvad som helst for at slippe for den bagende sommerhede.

Det har et supermarked i Finlands hovedstad, Helsingfors, også bemærket, skriver Business Insider.

»Kunder har buset ud - sådan halvseriøst - hvor lækkert det ville være at sove i vores kolde butik,« siger bestyrer Marika Lindfors fra K-Supermarket i Pohjois-Haaga til tv-stationen Yle, og tilføjer, at butikken altid gør sit ypperste for at leve op til kundernes efterspørgsel.

Så er der redt op midt i grøntafdelingen. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP Photo/Ritzau Scanpix Vis mere Så er der redt op midt i grøntafdelingen. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP Photo/Ritzau Scanpix

Efter at have fået grønt lys fra den finske fødevaremyndighed, drøftede butikken sikkerheden for at være forberedt på alle situationer. Det endte med, at 100 kunder fik lov til at deltage i arrangementet - og billetterne blev revet væk.

»Det er næsten ligesom at være på ferie,« fortæller en af deltagerne, Patricia, til Yle.

Andre opdagede, at det var svært at sove til lyden af summende frysebokse og kølere.

»Jeg sov måske en time. Men det har været en oplevelse,« sagde Jimi.

Täällä on ihimisen hyä hengittää ja lukia. Justiinsa söimä sadan tuntemattoman kansa iltapala ja ootama valojen sammumista. #yökaupassa #ksupermarkethaaga #ksupermarketketju #pohjoishaaga #kesä2018 #nightinthesupermarket #helsinki #ksupermarketpohjoishaaga Et opslag delt af Sari Tuomaala (@sariveikkonen) den 4. Aug, 2018 kl. 1.30 PDT