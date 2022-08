Lyt til artiklen

Den finske statsminister, Sanna Marins, privatliv er i de seneste dage blevet heftigt diskuteret.

Det sker, efter der onsdag i denne uge blev lækket en video, hvor hun til en privatfest danser og synger med sine venner.

Især oppositionen har rejst kritik, hvor lederen af det nationalkonservative parti Perussuomalaiset, Riikka Purra, har opfordret hende til at tage en narkotest. Hvilket hun nu har gjort.

Men nu skaber en ny video furore omkring Sanna Marin. En video, hvor hun danser tæt med den finske popstjerne og skuespiller Olavi Uusivirta på en natklub. Videoen er ifølge ugebladet Seiska optaget den 7. august klokken 04:00. En situation, som den finske presse nu har forholdt hende.

»Jeg kan ikke huske, at nogen har kysset mig på halsen. Jeg så selv videoen, og jeg synes, det ser ud, som om der bliver snakket ind i mit øre. Det er rigtigt, at jeg er gift, og jeg tror, at denne sag hører privatlivet til, så jeg vil ikke kommentere yderligere,« siger Sanna Marin til det finske medie Ilalehti.

Situationen har også fået Olavi Uusivirra til at kommentere videoen.

Og her forklarer han, at der ikke er sket noget mellem ham selv og Sanna Marin.

»Der har været flere rygter om mig og statsminister, Sanna Marin. Med hånden på hjertet kan jeg sige, at vi er venner, og intet upassende er sket mellem os,« skriver han på Instagram.

Sanna Marin har også fået en masse støtte i forbindelse med de seneste dages debat om hendes privatliv.

Det tyske medie Bild kalder hende for »verdens sejeste statsminister«.

Drude Dahlerup, der er professor i statskundskab og forsker i køn og politik, peger på, at Sanna Marins alder og køn spiller den største rolle.

»Generelt er hun meget interessant. Hun er en af verdens yngste ledere (36 år, red.). Men hun er også en ung kvinde og har en anden profil end de alvorstunge politikere i jakkesæt. Hun er folkelig, klæder sig moderne og fester på en moderne måde.«

»Hun har danset (i videoen, red.). Hun har ikke gjort noget ulovligt, så jeg synes, debatten er helt urimelig. Hvor mange mandlige politikere har ikke drukket sig fulde? Bare se på Boris Johnson. Han bliver jo nærmest tilgivet, når han gør det, selvom det ikke gik til sidst,« siger Drude Dahlerup og henviser til de ulovlige fester i Downing Street under corona.