Den finske stjernekok Antti Lukkanen har mistet livet under en ferie på Filippinerne, hvor han blev syg på grund af bakterier i maden.

Den 29-årige chefkok på den trestjernede Michelin-restaurant Frantzén i hjertet af Stockholm havde en kometkarriere.

Han har vundet flere priser, skriver svenske Expressen, blandt andet verdens mest prestigefyldte konkurrence for kokke, Bocuse d'Or.

Antti Lukkanen blev indlagt på Filipinerne, fordi bakterierne i maden havde spredt sig til blodet og resulteret i septisk chok.

Ejeren af Restaurent Frantzén, som er Sveriges dyreste, har mindet sin køkkenchef på Instagram.

»Jeg er fuldstændig knust over at skulle meddele, at min elskede ven, golfpartner og kollega Antti Lukkanen, chefkok på Restaurant Frantzén, er tragisk og pludseligt gået bort. Mine tanker går til Anttis familie og andre tæt på ham,« skriver han og fortsætter:

»Antti, tak for dit hårde arbejde, dit engagement, din passion og alle grinene gennem årene sammen, du vil blive meget savnet 'Mr. Finland'. Vi ses på golfbanen og i køkkenet på den anden side bror.«

Også kok og medejer af den danske restaurant Noma, René Redzepi, har kommenteret på dødsfaldet:

»Hjerteskærende nyhed. Vores dybtfølte kondolence til Anttis familie og venner og kollegaer. Hvil for evigt i fred chef.«