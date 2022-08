Lyt til artiklen

Hvor meget må en statsleder egentlig opføre sig som alle andre almindelige mennesker?

Det spørgsmål har været til debat, siden en lækket video af Finlands statsminister, Sanna Marin, er gået verden rundt.

Videoen viser Marin danse, synge og feste med en flok venner.

Og det er upassende opførsel for en statsleder, mener nogle. Andre mener derimod, at kritikken af Finlands statsminister er himmelråbende irrelevant.

»Jeg håber, at det I 2022 er accepteret, at selv beslutningstagere danser, synger og går til fester,« lød det fra hovedpersonen selv tidligere på ugen.

Nu har et – for det 21. århundrede – ikke så ukendt fænomen spredt sig på sociale medier. Her viser kvinder over hele verden nemlig sin støtte til Sanna Marin under hashtagget #SolidarityWithWanna (solidaritet med Sanna, red.).

Og det gør de ved at danse.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.



To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022

»Bagmændene« bag hashtagget er danske.

Det er nemlig kvindebladet ALT for Damerne, der har sat gang i det hele med ovenstående video.

»SYMPATI-LÆK! I solidaritet med Finlands statsminister Sanna Marin har vi på ALT for damernes redaktion tømt kamerarullen for klip, der aldrig burde have set dagens lys. Og nej, man bliver ikke en dårligere statsminister, direktør, skolelærer …indsæt selv job…af at fyre den af på dansegulvet i weekenden,« skriver ALT for Damerne til videoen, som de delte på bladets instagramprofil fredag.

Tysk politiker deler dansevideo

En lang række nyhedsmedier, heriblandt BBC og The Guardian, har samlet historien op, og imens er endnu flere kvinder begyndt at dele dansevideoer under sympatihashtagget.

Heriblandt chefredaktøren på det amerikanske magasin Jezebel, Laura Bassett.

»I solidaritet med Sanna, poster jeg nu en video af mig selv, der taber @misstessowen på dansegulvet ved hendes polterabend i sidste måned,« skriver Laura Bassett til videoen på Twitter.

In solidarity with Sanna, I will now post this video of myself dropping @misstessowen on the dance floor at her bachelorette party last month pic.twitter.com/djy0NEANPA — Laura Bassett (@LEBassett) August 20, 2022

Det er dog ikke alene kvinder, der stempler ind under hashtagget #SolidarityWithSanna.

Den dansk-tyske politiker, Stefan Seidler, der sidder i Forbundsdagen for Sydslesvigsk Vælgerforening, har også delt sin støtte til Finlands statsminister.

»Før nogen lækker den, her kommer min,« skriver politikeren blandt andet om videoen.

Zweites Party-Video mit #sannamarin aufgetaucht. Bevor es jemand #leaked, hier kommt meins. Wilma und ich hatten nur Bier und Korn. Und um es mit den Worten von @fettesbrot ganz klar zu sagen: Bi uns heet dat nich „Disco“ sondern „Dans op de Deel“. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/xO0WMG4rbZ — Stefan Seidler (@stefan_seidler) August 21, 2022

»Sanna Marin bliver udsat for kønsdiskrimination«

Debatten om Sanna Marins lækkede videdeo eskalerede fredag til et niveau, hvor hun så sig nødsaget til at tage en narkotest.

Rygter om, at der i videoen bliver brugt og og sætninger, der refererer til brug af narko, kastede nemlig en kedelig mistanke over statsministeren. En mistanke, hun dog har pure afvist.

»Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig,« sagde Marin fredag.

Ifølge ALT for Damernes chefredaktør, Rikke Dal Støttrup, er det »helt afgørende«, at den finske statsminister får opbakning i en situation som denne.

»Det er helt afgørende i f. eks. kampen for ligestilling og diversitet, at kvinder, der som Sanna Marin bliver udsat for kønsdiskrimination eller andre begrænsende urimeligheder kan få opbakning og mærke, at de har andre kvinder i ryggen,« siger Rikke Dal Støttrup til bladet selv.

#ImWithSanna dominerede i 2020

Det er ikke første gang, at Marin, der, da hun tiltrådte som statsminister i 2019 som 34-årig, var verdens yngste regeringschef, kommer i stormvejr på grund af en fest.

Og det er heller ikke første sympatihashtag, der følger hende.

I december sidste år fik hun kritik, da det kom frem, at hun havde været til fest til sent ud på natten, selv om hun var blevet gjort opmærksom på, at hun var nær kontakt til en coronasmittet.

Efterfølgende erkendte Marin, at det var en fejl.

Også den finske statsministers udseende har skabt debat.

I oktober 2020 var hun på forsiden af det finske magasin Trendi. Her var hun iført en blazer uden noget under. Bladets udgiver sagde efterfølgende til CNN, at der havde været en »enorm reaktion« på forsiden.

Det var tilsyneladende både statsministerens påklædning og det faktum, at hun tog sig tid til at give et interview til et kvindemagasin, mens landet kæmpede med corona, der vakte harme.

Førstnævnte startede en debat om sexisme i Finland, og mange personer støttede statsministeren ved at dele billeder i samme påklædning med hashtagget #ImWithSanna.

Denne artikel er skrevet af Berlingske.