Finlands regering går af, efter at det mislykkedes at gennemføre social- og sundhedsreform, skriver Reuters.

Den finske regering går af. Det sker, efter at det ikke lykkedes for statsminister Juha Sipila at få gennemført en social- og sundhedsreform.

Statsministeren afleverer officielt sin regerings opsigelse til den finske præsident fredag morgen klokken ni.

Det oplyser præsidentkontoret i en udtalelse.

Den afgående regering holder pressemøde fredag klokken 09.45.

/ritzau/Reuters