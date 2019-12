Regering går af efter en langvarig krise, som har rødder i en arbejdskonflikt i det finske postvæsen, Posti.

Finlands socialdemokratiske statsminister, Antti Rinne, har tirsdag indgivet sin regerings afskedsbegæring til landets præsident.

Ved en kort ceremoni indgav Rinne afskedsbegæringen præsident Sauli Niinisto i præsidentens residens.

Præsidenten bad regeringen blive som forretningsministerium, indtil en ny regering er fundet.

Centerpartiet, som er med i en regeringskoalition, meddelte mandag, at det ikke længere har tillid til statsministeren.

Den politiske krise har rødder i en arbejdskonflikt i det finske postvæsen, Posti. Krisen har tidligere ført til strejker i flere sektorer.

Den er nu optrappet, efter at 700 postarbejdere i Posti er blevet flyttet til et datterselskab med en anden overenskomst, hvorved en del af de overflyttede er blevet tvunget over på en lavere løn.

Antti Rinne er blevet kritiseret for sin håndtering af sagen. Han beskyldes for at have løjet om den i det finske parlament.

Finlands brede koalitionsregering består af fem partier. Det er Rinnes socialdemokrater i SPD, Centerpartiet, De Grønne, Vänsterförbundet og Svenska Folkpartiet.

Finland har for øjeblikket EU-formandskabet.

Rinnes regering har været ved magten siden juni. Den har været mere optaget af stridigheder på arbejdsmarkedet end den tidligere centrumhøjreregering.

Rinne er selv tidligere fagforeningsleder. Han siger, at han hele tiden har gjort det klart over for fagbevægelsen, at han ikke vil acceptere forringelser for offentligt ansattes vilkår.

- Hvis Rinne har løjet, så må han gå, hed det tidligere tirsdag fra Jussi Halla-aho, formand for det store nationalkonservative parti De Sande Finner, som er i opposition.

/ritzau/FNB