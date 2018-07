Mandag mødes Trump og Putin til deres første formelle topmøde i den finske hovedstad, Helsinki.

Helsinki. Det synes ikke at være et tilfældigt land, der skal være vært ved topmødet mellem Ruslands leder, Vladimir Putin, og USA's præsident, Donald Trump.

Gennem historien har den finske hovedstad, Helsinki, hvor de to magtfulde mænd skal mødes mandag, lagt jord til flere historiske møder.

Finland deler en 1340 kilometer lang grænse med Rusland. Hopper man på et tog i Helsinki, er det muligt at nå til Sankt Petersborg på tre timer.

Samtidig ligger de tre baltiske stater, der er medlemmer af Nato, kun en time væk i fly. Finland selv er ikke medlem af Nato.

Det er med til at skabe den neutrale grund, hvor ledere fra USA og Sovjet eller Rusland flere gange har mødtes ansigt til ansigt gennem tiden.

Finland var et "mellemland" under Den Kolde Krig, siger Teija Tilikainen, der er direktør fra det finske institut for udenrigspolitik.

- Det (Finland, red.) ville skabe en bro og gjorde opmærksom på dets neutralitet i forhold til landets relationer til stormagter, siger hun.

I 1975 underskrev den daværende præsident i USA, Gerald Ford, og den sovjetiske leder, Leonid Bresjnev, en slutakt i Helsinki.

Heri stod, at de skulle respektere grænserne i Europa fra 1945 lavet af tidligere ledere som Franklin D. Roosevelt, Josef Stalin og Winston Churchill.

Desuden kredsede aftalen også omkring menneskerettigheder.

I 1990, et år før Sovjetunionens fald, organiserede Finland også det sidste topmøde mellem USSR og USA.

AFP citerer en unavngiven europæisk diplomat for at sige, at Finland altid har sagt, at det ikke går ind for blokpolitik.

Det sidste store møde i Helsinki mellem en russisk og en amerikansk præsident var i 1997. Det var Bill Clinton og Boris Jeltsin, der stak hovederne sammen.

Det møde ledte til fremskridt i forhold til våbenkontrol og Natos forhold til de tidligere sovjetstater.

Sidste år udgav Finland en rapport, der betonede landets sikkerhedsbånd med Sverige og refererede til USA som "en vigtig partner" i en tid, hvor situationen er spændt i regionen omkring Østersøen.

Men samtidig er Rusland Finlands femte største handelspartner.

/ritzau/AFP