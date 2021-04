USA's præsident vil mødes med sin russiske kollega. Finland tilbyder at lægge jord til.

Finlands præsident, Sauli Niinisto, har tilbudt præsidenterne i USA og Rusland, at de kan holde et muligt møde på finsk jord.

Det oplyser en talsperson for den finske præsident fredag ifølge AFP.

- Når det kommer til dette mulige møde, så har Finland tilbudt USA og Rusland at organisere det, skriver talspersonen i en mail til nyhedsbureauet.

Tirsdag foreslog USA's præsident, Joe Biden, et møde med sin russiske kollega, Vladimir Putin.

Hensigten er at diskutere stigende spændinger mellem Rusland og Ukraine.

Finland har tidligere været vært for et møde mellem lederne af de to lande. Det skete i 2018, hvor Putin og Donald Trump, daværende præsident i USA, mødtes i Helsinki.

/ritzau/