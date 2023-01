Lyt til artiklen

Vesten og Nato-landende har været tøvende med at sende Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Men nu åbner Finland op efter et møde mellem Polens præsident og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, hvor den polske præsident sagde, at Polen om muligt gerne vil sende de eftertragtede kampvogne til Ukraine.

Den siger den finske præsident Sauli Niinistö torsdag aften, til nyhedsbureauet FNB.

Han forklarer yderligere, at hvis et fælles hjælpeprojekt for Ukraine tager form, så kan det være, at Finland deltager.

Ifølge Niinistö skal man tage højde for, at Finland grænser direkte op til Rusland, så hvis det besluttes, at sende kampvogne, så kan Finlands bidrag ikke være specielt talrigt.

Derudover opfordrer den finske præsident også til, at man drager opmærksomhed på den samtale, som den amerikanske præsident, Joe Biden, og den tyske kansler, Olaf Scholz, havde i begyndelsen af året.

Her besluttede de to statsoverhoveder at sende kampvogne til Ukraine.

Det hele startede efter en opfordring fra den ukrainske præsident Zelenskyj.

»Polen kan sammen med andre lande strategisk tage de første skridt i retning af at sende kampvogne til Ukraine,« siger Zelenskyj med tanke på Leopard-kampvogne.