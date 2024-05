Ifølge russiske medier overvåges grænse med luftskibe. Finland bekræfter, at overvågningsballoner er i luften.

Rusland er begyndt at overvåge landets grænse til Finland med særlige overvågningsballoner.

Det oplyser Finlands grænsemyndighed ifølge det finske medie Yle.

- Vi har lagt mærke til mange forskellige typer fartøjer, siger enhedschef hos grænsebevogtningen Mikko Lehmus til Yle.

- Det drejer sig for eksempel om overvågningsballoner, der er set på billeder i medierne for nylig.

I sidste uge skrev flere russiske medier ifølge Yle, at Rusland var begyndt at overvåge området langs grænsen til Finland ved hjælp af luftskibe.

Reelt var der tale om store balloner, der var fæstnet til landjorden.

Mikko Lehmus vil ifølge Yle ikke oplyse, præcis hvor de finske myndigheder har set de russiske overvågningsballoner.

Men han bekræfter, at ballonerne har været fæstnet til jorden og altså ikke svæver frit omkring.

Ifølge enhedschefen har Finlands grænsebevogtning desuden lagt mærke til fly, helikoptere og droner, som flyver over grænsen mellem Finland og Rusland.

Søndag skrev Yle, at luftskibene - eller ballonerne - ifølge den russiske avis Rossijskaja Gazeta holder øje med udlændinge, som måtte forsøge at rejse fra Rusland til Finland.

Grænsen mellem Finland og Rusland strækker sig over 1300 kilometer og er en del af forsvarsalliancen Natos grænse mod øst.

Efter at Rusland invaderede Ukraine i februar 2022 søgte Finland sammen med Sverige om optagelse i Nato.

Finland blev optaget i forsvarsalliancen i april 2023, mens Sverige trådte ind i Nato i marts 2024.

Efter flere midlertidige grænselukninger besluttede Finland i april i år at lukke sin grænse mod Rusland på ubestemt tid.

Da Finland i slutningen af sidste år besluttede at lukke grænsen midlertidigt, skyldtes det, at et større antal asylansøgere fra blandt andet Syrien og Somalia var ankommet til landet fra Rusland.

Den finske regering beskyldte Rusland for at bruge udlændingene som et middel til at destabilisere Finland.

/ritzau/