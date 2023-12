Efter bølge af asylansøgere fra Rusland lukker Finland nu den sidste grænseovergang for alt andet end gods.

Finland lukker den sidste åbne grænseovergang mod Rusland.

Det bekræfter den finske regering tirsdag ifølge Reuters.

Grænsen vil blive lukket for al trafik undtagen godstrafik frem til 13. december, oplyser den finske indenrigsminister, Mari Rantanen.

Beslutningen kommer, efter at flere hundrede asylansøgere i de seneste uger er ankommet til den finsk-russiske grænse fra øst.

- De russiske operationer ved Finlands østlige grænse omfatter international kriminalitet og menneskesmugling, siger indenrigsministeren ifølge Reuters.

Tal viste tidligere på måneden, at det er migranter fra en lang række lande som Afghanistan, Syrien og Somalia, der dukker op ved den finske grænse.

Finske myndigheder beskylder Rusland for at hjælpe migranterne til grænsen. Det afviser Rusland.

Den finske regering har betegnet det som en hævnaktion og et forsøg på et hybridangreb fra russisk side.

Det vakte vrede i Rusland, da Finland i april blev medlem af Nato. Ruslands krig i Ukraine er årsag til, at Finland søgte optagelse i forsvarsalliancen.

EU's grænseagentur, Frontex, har besluttet at sende grænsevagter til Finland for at hjælpe med at bevogte den i alt 1340 kilometer lange grænse.

Tidligere i november lukkede Finland i alt syv grænseovergange til Rusland, men lod en enkelt være åben i Lapland i det nordlige Finland. Det er den, der skal lukke nu.

/ritzau/