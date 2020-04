Kæmpe lagre af masker, beskyttelsesudstyr, respiratorer og medicin ligger på hidtil hemmeligholdte lagre i Finland.

Nu åbner den finske regering for de skjulte skattekamre med udstyr for at håndtere coronakrisen.

Det skriver den svenske tv-station SVT.

Mange europæiske lande kæmper lige nu med akut mangel på basalt udstyr som ansigtsmasker, kitler og andet beskyttelsesudstyr.

I Finland er der ingen mangel på mundbind og andet sikkerhedsudstyr. Her har man nemlig enorme lagre fra den kolde krig, som skal bruges i tilfælde af en nødssituation.

Udstyr, som læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale skal bruge for at undgå at sprede coronavirus til patienterne.

Den slags problemer har finnerne ikke.

I de finske skove har myndighederne nemlig siden den kolde krig skabt enorme lagre at blandt andet den type udstyr, der skal bruges i tilfælde af en krisesituation.

»Vores geografiske placering og historie har lært os som nation at forberede os på det værste. Det ligger i det finske folks dna, siger chefen for det finske nødforsyningsbureau, Toni Lounema, til New York Times.

Udenfor hospitalet i Helsinki har man bygget et midlertidigt lighus. I denne container kan der ligge 90 lig.

Det er uvist, hvor store lagrene er, for det er ifølge Toni Lounema 'klassificerede oplysninger.'

Da også Finland for nogle uger siden blev ramt af coronavirussen, beordrede myndighederne, at man skulle begynde at tære på de enorme lagre.

De ældste af udstyret stammer helt tilbage fra 1950'erne, men selv om maskerne er gamle, så kan de stadig bruges, forsikrer Toni Lounema over for New York Times.

Takket være de hemmelige lagre er der ingen mangel på beskyttelsesudstyr i Finland. De skandinaviske naboer skal dog ikke regne med at kunne købe mundbind og andet af finnerne.

»Det kan vi desværre ikke ifølge finsk lovgivning. Nødlagrene må kun bruges af finske statsborgere,« siger afdelingschef i det finske sundhedsministerium, Päivi Sillanaukee, til SVT.

Også i Danmark, Norge og Sverige havde tidligere lignende forsyningslagre under den kolde krig. Efterhånden som trusselsbilledet ændrede sig, valgte man dog at nedlægge dem, skriver New York Times.

Det gælder dog ikke Finland.

»Finland er Nordens prepper-nation og er altid forberedt på en kæmpe katastrofe eller Tredje Verdenskrig,« forklarer ekspert ved det norske forsvars forskningsinstitut, Magnus Hakenstad, til The New York Times.