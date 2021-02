»Var det alt? Virkelig?«

Ordene kommer fra finske Sirppa Wikberg på 86 år.

Hun er en af dem, som netop har fået sit første vaccinestik mod coronavirus. Men hun skal qua sit finske statsborgerskab ikke vente i tre uger på næste stik – som vi kender det fra Danmark.

Det skriver TV2 Norge.

Finland vælger at gå andre veje, når det kommer til vaccination. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Finland vælger at gå andre veje, når det kommer til vaccination. Foto: LEHTIKUVA

Trods anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har man i Finland nemlig valgt at gå helt andre veje, når det kommer til vaccinationen af deres borgere.

I stedet for de tre uger, som det anbefales ved Pfizer-vaccinen, vælger finnerne først at give det andet vaccinestik efter 12 uger.

»Vi gør det, fordi der er mangel på vacciner, samtidig med at vi ser en øget trussel fra de muterede varianter. Vi ønsker at beskytte så mange som muligt,« siger Hanna Nohynek, overlæge ved THL (det finske folkesundhedsinstitut, red.) til TV2 Norge.

Det er ikke kun med Pfizer-vaccinen, at Finland adskiller sig.

Også med AstraZeneca- og Moderna-vaccinerne vælger finnerne ikke at lytte til anbefalingerne. Hanna Nohynek er dog udmærket klar over anbefalingerne, men vælger alligevel at holde fast. Det vil redde liv og reducere antallet af sygdomme, lyder det:

»Vi følger ikke kun det, som står på etiketten. Vi har studeret immunologien, og hvordan vaccinerne virker, ligesom vi har analyseret en række andre datasæt. På baggrund af det kan vi antage, at effekten af første dosis varer meget, meget længere end tre uger.«

Desuden mener Hanna Nohynek, at effekten bliver bedre ved at vente, eftersom de ældres immunforsvar bruger længere tid på respondere, siger hun.

Herhjemme er vi ikke på samme hold som finnerne.

Ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen planlægges andet stik med Pfizer-vaccinen efter tre uger, mens det med Moderna-vaccinen er fire uger.

Begge kan dog undtagelsesvist planlægges op til seks uger, står der i retningslinjerne.

AstraZeneca-vaccinen skal gives ad to omgange med et interval på mindst fire uger og højst 12 uger.

I Finland har man registreret, at vaccinens effekt efter tre uger befinder sig på omkring 90 procent. Og ud for et biologisk grundlag forventer landets fagpersoner ikke, at det tal vil falde drastisk de efterfølgende uger.