Finland begynder at åbne en lang række erhverv 1. juni, mens grundskoler kan åbne om ti dage.

1. juni vil både restauranter, teatre, biblioteker og sportsfaciliteter kunne åbne i Finland.

Det har den finske regering mandag meddelt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

1. juni hæver Finland samtidig forsamlingsforbuddet fra ti, som det også er i Danmark, til 50. I august øges forsamlingsforbuddet til at gælde 500 personer.

Professionel sport kan også begynde 1. juni under særlige omstændigheder, skriver Reuters.

Fra 14. maj åbner landets grundskoler. Indbyggerne må også rejse i Schengen-området fra 14. maj, men private rejser er stadig forbudt.

Smittetrykket - hvor mange personer en smittet person selv smitter - er nede på 0,8 ifølge Finlands statsminister, Sanna Marin. Derfor er landet også klar til at åbne endnu mere, lyder det.

- Fordi det indtil videre er lykkedes os så godt at inddæmme spredningen af epidemien i Finland, er det nu muligt at bevæge os fra vidtgående restriktioner mod en hybridstrategi med test, sporing, isolering og behandling, siger Sanna Marin ifølge Reuters.

Mandag lyder det dog også fra den finske regering, at der stadig er en risiko for, at coronavirusset tager til i styrke.

I Finland, der har cirka 5,5 millioner indbyggere, har 240 personer smittet med coronavirus mistet livet, imens 5327 er konstateret smittet.

I Danmark, hvor der bor cirka 5,8 millioner indbyggere, har 493 personer smittet med corona mistet livet. 9670 personer er indtil videre testet positive for coronavirus.

Finland har ligesom Danmark ikke på noget tidspunkt under coronaudbruddet lavet et decideret udgangsforbud.

Det bliver fortsat ikke tilladt at besøge ældre på plejehjem, lyder det mandag fra den finske regering.

/ritzau/