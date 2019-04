To hundeluftere i den engelske by Grimsby gjorde torsdag morgen et ekstremt makabert fund, som har udløst en omfattende politiefterforskning og fået mystikken til at brede sig.

Midt på stien lå nemlig et ben. Flere engelske medier spekulerer i, at benet tilhørte en ung kvinde.

Det skriver The Sun og Daily Mail.

Det er dog endnu ikke meldt ud fra officielt hold, om der er tale om en kvinde.

Flere beboere i området har dog fortalt medier, at der højst sandsynligt var tale om en kvindelig kropsdel – og en af dem, der fandt benet, skal sågar have fortalt, at foden var omkring en størrelse 37.

Politiet afspærrede straks et større område omkring fundet.

Flere beboere beskriver, hvordan politiet de seneste dage har ledt efter yderligere kropsdele.

BBC og lokalavisen Grimsby Telegraph fortæller også, at politiet har brugt en del tid på at lede langs gamle togskinner i området, ligesom dykkere har været i vandet i et nærliggende vandløb.

Rhodri Troake, der leder efterforskningen, forklarer, at man arbejder intensivt på at finde ud af, hvad der er foregået.

'Kropsdelen er nu blevet undersøgt. Selvom vi fortsat er meget tidligt i efterforskningen, kan vi bekræfte, at det er fra et menneske, og at det er en lille del af benet og foden', siger han i udtalelse, der er sendt til flere engelske medier.

Han forklarer videre, at man nu forsøger at afklare, hvorfor benet pludselig lå på fortovet.

Derudover er man interesseret i at finde ud af, hvad der er gået forud for, at benet kom til at ligge på stien, ligesom man arbejder på at opklare, hvor længe kropsdelen har været i området.