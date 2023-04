En hollandsk forretningsmand brugte årtier på at opbygge en nærmest mytisk samling af klassiske biler, som ingen fik lov at se.

Nu bliver de sat på auktion.

Manden, som bare er identificeret som Hr. Palmen, ejede to bilforretninger og begyndte at samle specielle og klassiske biler i 1970erne.

Men da han sidste år blev ramt af demens, blev den ufattelige samling på hele 230 biler, som var opbevaret i to lagerbygninger og en kirke, sat til salg.

Det fortæller Annette Geervliet fra Gallery Aaldering til B.T.

Gallery Aaldering var en af de automobilforhandlere, der af en konsulent for Hr. Palmen blev bedt om at byde på bilsamlingen.

Ved den lejlighed kom Gallery Aaldering med det højeste bud og står nu bag videresalget af de mange klassiske biler på en auktion.

Iblandt dem er biler af mærkerne Maserati, Lancia, Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, Aston Martin, BMW, Facel Vega og andre.

Foto: Gallery Aaldering Vis mere Foto: Gallery Aaldering

»Hr. Palmen samlede på biler hele sit liv. De mange biler kommer fra masser af forskellige lande og mærker. Det ser ud til, at det bare var modeller, som han godt kunne lide,« siger Annette Geervliet.

»Det er særligt fascinerende og imponerende, at han købte dem alle sammen i Holland. Ingen af dem blev importeret. De har alle sammen hollandsk indregistrering,« forklarer hun desuden.

Man kan imidlertid grundet Hr. Palmens demens ikke få yderligere detaljer om, hvorfor han valgte de pågældende bilmodeller – og hvorfor han holdt sin samling nærmest hemmelig.

En nabo til Hr. Palmens lagerbygninger fortæller, at man ved gentagne lejligheder forsøgte at få lov til at kigge ind og se, hvad der var gemt. Uden held.

Annette Geervliet forklarer, at Gallery Aaldering nu bortauktionerer de 230 biler, som står i Dordrecht, én ad gangen.

Det kommer til at foregå via Classic Car Auctions fredag den 19. maj kl. 17.00.

»Vi ved naturligvis ikke, hvor meget de bliver solgt for. Især ikke nu, hvor der har været så megen interesse fra medier og fra potentielle købere fra hele verden,« siger Annette Geervliet.

»Der har virkelig været stor interesse i Hr. Palmens samling,« tilføjer hun.