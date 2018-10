Merkel forlod med SPD-samarbejdet stram EU-finanspolitik, og det gik ikke godt, konstaterer Kristian Jensen.

Bruxelles. Den danske regering står med begrænset opbakning til kravet om, at den kommende budgetramme for EU skal begrænses til én procent af bruttonationalindkomsten (bni).

Men en svækket forbundskansler Angela Merkel, som netop har meddelt, at hun forlader formandsposten i sit kristenkonservative tyske CDU, kan åbne perspektiver, håber finansminister Kristian Jensen (V).

- Hvis hun på grund af valgresultatet i Hessen og andre steder bliver nødt til at gå tilbage til en mere traditionel tysk politik, så vil hun jo nærme sig der, hvor Danmark står i øjeblikket. Det er ganske positivt, siger han.

Kristian Jensen mødes mandag med Hollands finansminister, Wopke Hoekstra.

De to lande har længe smedet på en alliance, der kræver et slankere EU-budget for perioden 2021-2027, end EU-Kommissionen og de øvrige medlemslande ønsker.

- Det vil være positivt, hvis Tyskland kommer tilbage i kredsen af lande, der går ind for en ansvarlig finanspolitik i EU. I øjeblikket er det jo Finland, Sverige, Danmark og Holland, som udgør kernen, siger Jensen.

Finansministeren peger på, at Tyskland i det seneste regeringsgrundlag for første gang gik væk fra kravet om en stram finanspolitik i EU. Og han konstaterer, at "det ikke er gået godt for regeringskonstellationen siden".

/ritzau/