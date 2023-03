Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dag mere, så var det gået helt galt.

Det var nemlig på et hængende hår, at den schweiziske bankmastodont UBS i søndags opkøbte bankens kriseramte rival Credit Suisse.

Det fastslår den schweiziske finansminister, Karin Keller-Sutter, søndag i et interview med den schweiziske avis Neue Zuercher Zeitung.

»Credit Suisse ville ikke have overlevet om mandagen,« siger finansministeren til mediet.

Credit Suisse blev søndag opkøbt af UBS, efter at kunder trak store beløb ud af banken. Danske banker er dog godt rustet mod den uro, det har medført. (Arkivfoto). Lam Yik/Reuters Vis mere Credit Suisse blev søndag opkøbt af UBS, efter at kunder trak store beløb ud af banken. Danske banker er dog godt rustet mod den uro, det har medført. (Arkivfoto). Lam Yik/Reuters

Finansministeren gør opmærksom på, at opkøbet både var vigtigt for banken, men også for det globale finansmarked.

»Uden en løsning ville betalingstransaktioner med Credit Suisse være blevet væsentligt forstyrret, muligvis endda kollapset, og lønninger og regninger kunne ikke længere være blevet betalt,« siger hun til det schweiziske medie.

Flere andre banker rundt om i Europa er også hårdt, og risikoen stiger for, at uroen breder sig til økonomien generelt.

»Nu har vi haft uro omkring banksektoren i snart to uger, og det betyder, at banker ikke opfattes som lige så god en investering lige nu, som det var før. Det får investorerne til at sælge,« sagde Mikael Olai Milhøj, der er chefstrateg i Sterna Capital Partners, i sidste uge til B.T.