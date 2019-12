Det bliver ikke nemt at få strammet kriterierne for EU's skattelyliste, lyder det fra Nicolai Wammen (S).

Der skal strammes op på kriterierne for EU's skattelyliste, men det bliver "en sej kamp", og det bliver "ikke i overmorgen".

Det er meldingen fra finansminister Nicolai Wammen (S), inden han mødes med finansministrene fra de øvrige EU-lande i Bruxelles torsdag.

I kampen mod skattesvindel har EU en såkaldt sort liste over lande, der ikke lever op til en række kriterier på skatteområdet.

De kriterier vil den danske minister have strammet op på, men det kan blive svært, lyder det.

- Jeg har ingen illusion om, at det bliver nemt. Det her kræver, at landene bliver enige, siger Nicolai Wammen.

Tilbage i oktober blev De Forenede Arabiske Emirater og Marshalløerne fjernet fra listen ved enstemmighed i ministerrådet.

Samtidig blev Schweiz og fire andre lande frikendt for deres skattepraksis og erklæret som gode partnere.

I den forbindelse sagde ministeren, at den danske regering ville "arbejde stenhårdt" for at skærpe kriterierne og gøre dem så "skrappe som muligt".

- Der skal strammes op, så det bliver mere gennemskueligt, og så EU-landene i højere grad forpligtes til at reagere hurtigt, kontant og effektivt, siger Nicolai Wammen torsdag.

Han vil bringe stramningerne op på dagens møde, men det er endnu usikkert, hvor meget opbakning Danmark kan finde.

Spørgsmål: Har du allerede nu en liste over medlemslande, der bakker Danmark op i det her?

- Jeg håber andre lande vil støtte op. Det bliver en sej kamp, men det er en vigtig kamp, og det er derfor vi tager den, siger han.

Skattelylister er et forsøg på at bekæmpe skatteunddragelse og fremme god praksis på skatteområdet. Disse er - ifølge EU-landene - åbenhed og principper baseret på internationale standarder.

Spørgsmål: Hvornår kan de danske og europæiske skatteborgere forvente at se effekt af det her?

- Det er ikke noget, der kommer på plads i overmorgen, men vi sætter virkelig turbo på kampen i dag, og så håber jeg, at andre EU-lande også kan se, hvor vigtig listerne er for vores indsats mod skattesvindel og for borgernes tillid, siger han.

På den sorte liste ligger lande som Amerikansk Samoa, Fiji og De Amerikanske Jomfruøer, mens lande som Panama, der tidligere har været vælten i forbindelse med omfattende skattesvindel, ikke figurerer.

/ritzau/