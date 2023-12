Der er en »stor risiko« for, at det sociale medie X går konkurs næste år.

Det slår den britiske erhvervsavis Financial Times fast i deres forudsigelser for det kommende års store begivenheder.

X er ejet af Elon Musk og gik tidligere under navnet Twitter.

Og skal man tro journalisterne på erhvervsavisens dystre forudsigelse for det sociale medie, så har det ikke været en succes for den stenrige Tesla-ejer og forretningsmand.

Det var i april sidste år, at Elon Musk købte det sociale medie Twitter, som han senere navngav X. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det var i april sidste år, at Elon Musk købte det sociale medie Twitter, som han senere navngav X. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skyldes virksomhedens fald i annonceindtægter og mislykkede forsøg på at skabe nye indtægtsstrømme, skriver mediet.

I det seneste år har Musk da også gjort sig uvenner med flere annoncører.

Det var blandt andet tilfældet, da han som ejer af X godkendte et antisemitisk opslag, som fik både Disney, IBM og Apple til at stoppe med at annoncere på mediet.

Om Financial Times får ret i sin forudsigelse er dog endnu uvist.

Elon Musk købte det sociale medie Twitter i april sidste år for 44 milliarder dollar, som svarer til 305 milliarder kroner.

Knap tre måneder efter milliardkøbet skiftede han både det ikoniske logo og navn, der i dag hedder X.

Grunden til navneskiftet skulle ifølge et tweet fra Musk være, »fordi X er indbegrebet af den ufuldkommenhed, der er i os alle, og som gør os unikke«, skrev Ritzau.